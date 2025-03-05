Трамп получил письмо от Зеленского о готовности сесть за стол переговоров

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая перед Конгрессом, рассказал, что получил письмо от президента Владимира Зеленского с заявлением о готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о «долгосрочном мире» на Украине.
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