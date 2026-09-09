«Банкротил, шпионил»: арест в Бельгии китайского исследователя полупроводников Бельгийская прокуратура арестовала 52-летнего исследователя с двойным гражданством (бельги.
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