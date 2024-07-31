На восточной окраине Астрахани горели три гаража

Пожарным хватило часа для полной ликвидации огня. Вчера в 17:41 в региональное ГУ МЧС поступило сообщение из Ленинского района Астрахани: по Набережной Казачьего ерика произошло загорание внутри трех цельнометаллических гаражей на общей площади 23 кв.