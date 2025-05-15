В России пенсионеров хотят освободить от налога на садовые дома

Российских пенсионеров могут освободить от налога на дачные дома. Как сообщает «Комсомольская правда», сегодня в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает льготу на недвижимость — в частности, на садовые дома площадью более 50 квадратных метров.
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