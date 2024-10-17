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В Туле планируется обновление троллейбусов

В Туле планируется обновление троллейбусов

В Туле проводится планирование обновления троллейбусов на более новые и современные модели. Об этом во время брифинга по нацпроекту &quot;Безопасные качественные дороги&quot; заявил глава администрации города Илья Беспалов, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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