В Туле планируется обновление троллейбусов

В Туле проводится планирование обновления троллейбусов на более новые и современные модели. Об этом во время брифинга по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" заявил глава администрации города Илья Беспалов, передает корреспондент Тульской службы новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии