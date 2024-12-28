В Березнике Виноградовского округа открыли обновлённый кадровый центр

Это уже шестое модернизированное учреждение службы занятости в этом году.В здании провели ремонт кровли, фасада, крылец центрального и запасного входов, выполнили текущий ремонт, в рамках которого заменены полы и стены, установлена система отопления, а также обновили системы водоснабжения и водоотведения.
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