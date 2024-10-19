Си Цзиньпин призвал войска повышать навыки по стратегическому сдерживанию

Global Look Press/ Xie Huanchi/XinHua Председатель КНР Си Цзиньпин провел осмотр одной из бригад ракетных войск Народно-освободительной армии Китая и призвал повышать навыки бойцов по стратегическому сдерживанию.
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