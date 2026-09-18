👁 В Крыму появилась первая система для лечения глазных заболеваний за 65 млн рублей Современную систему фемтосекундного лазера стоимостью 65,6 млн рублей запустили в Медицинском офтальмологическом центре ГБУЗ РК «РКБ им.
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