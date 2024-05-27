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ВЭФ приказал правительству сжечь миллионы пчел, чтобы вызвать «глобальный голод»

ВЭФ приказал правительству сжечь миллионы пчел, чтобы вызвать «глобальный голод»

Мировым правительствам было приказано принять жесткие меры в отношении медоносных пчел, поскольку глобалистская элита обостряет войну с фермерами и готовит основу для разрушительного глобального голода, о котором нас предупреждали инсайдеры.

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Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Поезд ушел. Глобальная элита уже перестала быть глобальной. Теперь они могут командовать только тем, что происходит в золотом миллиарде. И если он вымрет - остальные 7 миллиардов только порадуются.
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7 час.
Балу -
Если это правда - нам надо срочно принимать меры о создании санитарной зоны от этих международных дебилов...
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4 час.
Константин Беляев
У вас есть уверенность, что наши, так называемые &quot;элиты&quot;, не в доле?
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48 мин.

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