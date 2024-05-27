ВЭФ приказал правительству сжечь миллионы пчел, чтобы вызвать «глобальный голод»

ДП Дмитрий Пузанов Поезд ушел. Глобальная элита уже перестала быть глобальной. Теперь они могут командовать только тем, что происходит в золотом миллиарде. И если он вымрет - остальные 7 миллиардов только порадуются.

Балу - Если это правда - нам надо срочно принимать меры о создании санитарной зоны от этих международных дебилов...