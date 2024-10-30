Ямальские тренеры учат салехардских студентов рукопашному бою

В преддверии Дня тренера активисты Штаба общественной поддержки «Единой России» на Ямале совместно с региональным клубом единоборств «ВАРК» организовали открытый урок по рукопашному бою в рамках реализации Народной Программы партии Профессионалы Алексей Тарасов и Марс Мамшанов рассказали о философии терпения, уважения и силы, которая лежит в основе рукопашного боя.