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Анчелотти раскритиковал игру "Реала" после разгромного поражения от "Барселоны"

Анчелотти раскритиковал игру "Реала" после разгромного поражения от "Барселоны"

Главный тренер "сливочных" дал развёрнутый комментарий после поражения своей команды в Суперкубке Испании.

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