Пэт Райли о борьбе за Леброна Джеймса: «У нас были переговоры. Сейчас мы, как и все, просто ждем, что он решит»

Президент « Майами » Пэт Райли высказался о том, как клуб участвует в борьбе за Леброна Джеймса . «Не знаю… Если говорить откровенно, у нас были переговоры по этому поводу еще неделю назад, может, за неделю до того.
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