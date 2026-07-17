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Пэт Райли о борьбе за Леброна Джеймса: «У нас были переговоры. Сейчас мы, как и все, просто ждем, что он решит»

Президент « Майами » Пэт Райли высказался о том, как клуб участвует в борьбе за Леброна Джеймса . «Не знаю… Если говорить откровенно, у нас были переговоры по этому поводу еще неделю назад, может, за неделю до того.

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