Глава МИД Италии: ввод войск Запада на Украину может привести к третьей мировой

Ввод западных подразделений на Украину может привести к третьей мировой. С соответствующим предупреждением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель итальянского министерства иностранных дел Антонио Таяни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии