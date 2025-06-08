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Про эмиграцию учёных из России

Про эмиграцию учёных из России

Мне пишут, что учёные начали массово уезжать из России после начала Спецоперации — страну покидают 0,8% от научного сообщества ежегодно.

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Комментарии
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Николай Герасименко
Верное подмечено, после начала СВО многие, но к сожалению не все, апологеты Дождя и Эха Москвы рванули из России 🇷🇺. Вряд ли можно всех сбежавших назвать учёными, даже если они числились сотрудниками заведений типа ВШЭ. Да, какая-то часть из них действительно учёные и преподаватели ВУЗов, вот только вопрос, а эти преподаватели с чисто власовскими убеждениями, чему учили и кого в итоге воспитывали в стенах своих Альма-матер? Так может оно и к лучшему, может этот процесс правильнее назвать самоочищением от либерально прозападного мусора?
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