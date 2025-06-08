Про эмиграцию учёных из России

Николай Герасименко

Верное подмечено, после начала СВО многие, но к сожалению не все, апологеты Дождя и Эха Москвы рванули из России 🇷🇺. Вряд ли можно всех сбежавших назвать учёными, даже если они числились сотрудниками заведений типа ВШЭ. Да, какая-то часть из них действительно учёные и преподаватели ВУЗов, вот только вопрос, а эти преподаватели с чисто власовскими убеждениями, чему учили и кого в итоге воспитывали в стенах своих Альма-матер? Так может оно и к лучшему, может этот процесс правильнее назвать самоочищением от либерально прозападного мусора?