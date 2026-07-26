Командование ВСУ заставило военных вернуться в освобожденный ВС РФ город

Пленный военнослужащий бригады «Рубеж» Вооруженных сил Украины Дмитрий Бадун рассказал, что командование заставило нескольких военных ВСУ вернуться в освобожденный российскими войсками город Белицкое, солгав, что на его территории находятся только украинские подразделения.
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