Командование ВСУ заставило военных вернуться в освобожденный ВС РФ город

Пленный военнослужащий бригады «Рубеж» Вооруженных сил Украины Дмитрий Бадун рассказал, что командование заставило нескольких военных ВСУ вернуться в освобожденный российскими войсками город Белицкое, солгав, что на его территории находятся только украинские подразделения.