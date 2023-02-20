В «МЮ» считают, что Рэшфорд может стать одним из величайших форвардов клуба и побороться за рекорд Руни. Переговоры о новом контракте идут

Продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с Маркусом Рэшфордом о контракте. Срок нынешнего соглашения форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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