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В «МЮ» считают, что Рэшфорд может стать одним из величайших форвардов клуба и побороться за рекорд Руни. Переговоры о новом контракте идут

Продажа «Манчестер Юнайтед» не повлияет на переговоры с Маркусом Рэшфордом о контракте. Срок нынешнего соглашения форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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