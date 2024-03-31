Куик одержал 392-ю победу в НХЛ и стал рекордсменом среди вратарей из США. Он обошел Райана Миллера

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Голкипер «Рейнджерс» отразил 27 из 32 бросков в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (8:5). На счету 38-летнего американца 17 побед в 25 играх в текущем сезоне (91,3% сэйвов, 2,54 коэффициент надежности).