А в столице звучит изумительное. Там целый мэр Москвы г-н Собянин "отреагировал" на призывы перевести экономику на военные рельсы: он назвал их «никчемными»

Сергей Алексеев

Суда по опросу не дальновидных у нас много больше, но и они в чем то правы, аппетиты бизнеса , конечно следует ограничить, а не давать им наживаться на войне, развлекаловку поприжать, дармоедов развелось море, всех мастей. Повысить налоги всем кто ничего полезного, необходимого для страны не делает.