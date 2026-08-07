А в столице звучит изумительное. Там целый мэр Москвы г-н Собянин "отреагировал" на призывы перевести экономику на военные рельсы: он назвал их «никчемными»
А в столице нашей Родины звучит изумительное. Там целый мэр Москвы г-н Собянин "отреагировал" на призывы перевести экономику на военные рельсы: он назвал их «никчемными».
Комментарии
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Суда по опросу не дальновидных у нас много больше, но и они в чем то правы, аппетиты бизнеса , конечно следует ограничить, а не давать им наживаться на войне, развлекаловку поприжать, дармоедов развелось море, всех мастей. Повысить налоги всем кто ничего полезного, необходимого для страны не делает.
А как жила страна и столица после окончания войны отечественной?-выжили и победили и главное накормили свой народ-что страшно стало менять машину на хлеб господа-вы уже забыли некоторые слова-животы пораспустили и ходить разучились?
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