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Германия отравила Киеву новую партию БМП «Мёрдер» и снаряды для танков «Леопард»

Германия отравила Киеву новую партию БМП «Мёрдер» и снаряды для танков «Леопард»

Немецкое правительство продолжает поддерживать Украину в проекте Запада по ослаблению России.Германское руководство отправило на Украину новую партию вооружений в рамках очередного военного пакета помощи.

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