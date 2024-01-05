Немецкое правительство продолжает поддерживать Украину в проекте Запада по ослаблению России.Германское руководство отправило на Украину новую партию вооружений в рамках очередного военного пакета помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии