Минтранс планирует в 2024 году отремонтировать более 200 региональных дорог в Карелии

В предстоящем сезоне по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в Карелии будут приведены в нормативное состояние более 207 километров региональных трасс, завершится реконструкция 4 искусственных дорожных сооружений на дорогах регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии