📷❗️На фото тяжелый БПЛА-"камикадзе" Ан-196 "Лютый" ВСУ, перехваченный кучными очередями из стрелкового оружия над Нижегородской областью.
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📷❗️На фото тяжелый БПЛА-"камикадзе" Ан-196 "Лютый" ВСУ, перехваченный кучными очередями из стрелкового оружия над Нижегородской областью.