В Турции в результате ДТП погибла россиянка: подробности

АНКАРА, 29 июня, ФедералПресс. В результате трагического столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в районе Мерсин, расположенном на юге Турции, где ведется строительство атомной электростанции «Аккую», скончались два человека.
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