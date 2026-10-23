Саудовская Аравия: Власти на короткое время выпустили ранние предупреждения о чрезвычайной ситуации, призывая граждан отправиться в убежища в Асир-Абхе и Хамис-Мушайте в утренние часы, прежде чем отменить их в течение нескольких минут из-за подозрения на ракетную атаку хуситов.