В РЖД заявили о значительном росте транзита в Китай

По итогам первого квартала текущего года железнодорожный транзит в направлении КНР подскочил сразу на 44 процента, следует из информации официального telegram транспортной компании со ссылкой на соответствующее заявление представителя ее топ-менеджмента.
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