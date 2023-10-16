Иран предупреждает Израиль о региональной эскалации, если «агрессия не прекратится»

Иран предупредил Израиль об эскалации, если он не сможет положить конец агрессии против палестинцев, а его министр иностранных дел заявил, что другие стороны в регионе готовы действовать, сообщило вчера полуофициальное информационное агентство Fars.
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