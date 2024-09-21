Другими силами: средний размер потребкредита в августе достиг минимума за семь месяцев

Средний размер выдаваемого в России потребительского кредита в августе 2024 года достиг минимума за последние семь месяцев — 159 651 рубля, это также меньше на 23% аналогичного показателя годом ранее, следует из данных БКИ «Скоринг Бюро».
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