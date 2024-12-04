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Хакеры взломали почту кандидата на пост директора ФБР

Хакеры взломали почту кандидата на пост директора ФБР

Под подозрение попали взломщики из ИранаЖертвой неизвестных хакеров в США стал Кэш Патель. Его Дональд Трамп, недавно избранный президентом Соединённых Штатов Америки, выдвинул кандидатом на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает РИА Новости, ссылаясь на телевизионный канал СNN.

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