Хакеры взломали почту кандидата на пост директора ФБР

Под подозрение попали взломщики из ИранаЖертвой неизвестных хакеров в США стал Кэш Патель. Его Дональд Трамп, недавно избранный президентом Соединённых Штатов Америки, выдвинул кандидатом на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР), сообщает РИА Новости, ссылаясь на телевизионный канал СNN.