Reuters: администрация Трампа подготовила новые санкции против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа разработала новые санкции против России, затрагивающие банковский и энергетический секторы, сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников и источник, знакомый с ситуацией.
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