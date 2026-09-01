Сломавший череп медику москвич спонсировал ФБК и влез в большие долги

Житель Москвы, который напал на медиков и сломал одному из них череп, спонсировал ФБК (НКО, признана в РФ исполняющей функции иностранного агента, внесена в РФ в список экстремистских и террористических организаций, ликвидирована по решению суда) и влез в большие долги.