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Тульские новости

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Рейд обнаружил мигрантов на стройках Тулы

Рейд обнаружил мигрантов на стройках Тулы

Тульская полиция проверила стройплощадки города на предмет соблюдения миграционного законодательства.

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