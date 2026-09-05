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Регионы России

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Солдат ВСУ Александр Тодоров призвал граждан выйти на протест против власти Зеленского

Солдат ВСУ Александр Тодоров призвал граждан выйти на протест против власти Зеленского

Военнослужащий 41-й бригады Вооружённых сил Украины Александр Тодоров записал обращение с призывом к гражданам Украины выйти на протест к офису президента Владимира Зеленского 10 сентября в Киеве.

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