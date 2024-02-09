Хиллари Клинтон назвали военным преступником в ходе лекции в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты сорвали выступление бывшего госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в Колумбийском университете, назвав ее «военным преступником» и скандируя лозунги в поддержку Палестины.
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