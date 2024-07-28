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Спички - не игрушка

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ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

О великий и преславный угодниче Божий, богоизбранный и богопрославленный, равноапостольный княже Владимире, святое и великодейственное орудие всеблагаго Промысла о спасении народа российскаго! Ты отринул еси зловерие и нечестие языческое, уверовал еси во Единаго Истиннаго Триипостаснаго Бога и, восприяв святое крещение, просветил еси светом Божественной веры и благочестия страну Российскую.

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