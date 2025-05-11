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Синоптиклар Татарстанда кырау булу ихтималы турында кисәтте

Синоптиклар Татарстанда кырау булу ихтималы турында кисәтте

Татарстанда кыраулар аркасында шторм кисәтүе игълан ителде. Бу хакта ТР Гидрометеоүзәге хәбәр итте. Синоптиклар мәгълүматларына караганда, дүшәмбегә каршы төндә, 12 майда, республика территориясендә туфтакта нульдән 1 градуска кадәр салкын көтелә.

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