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Германия, цены и газ

Германия, цены и газ

Несмотря на постоянное повышение цен в магазинах, розничные ценники на продукты питания в Германии ещё не отражают реальный рост прайсов за последние 18 месяцев, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade.

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