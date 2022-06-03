Германия, цены и газ

Несмотря на постоянное повышение цен в магазинах, розничные ценники на продукты питания в Германии ещё не отражают реальный рост прайсов за последние 18 месяцев, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade.
Несмотря на постоянное повышение цен в магазинах, розничные ценники на продукты питания в Германии ещё не отражают реальный рост прайсов за последние 18 месяцев, пишет Handelsblatt со ссылкой на исследование страховой компании Allianz Trade.
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