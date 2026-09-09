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Медвежий угол

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"Первыми атакуют украинцы – это будет страшная армия": Польшу ужаснули последствия

"Первыми атакуют украинцы – это будет страшная армия": Польшу ужаснули последствия

Автор: Наталья ЗалевскаяЗапад готовится к сдаче Украины, но это не всё. Выводы по теме напрягли: "Мы их предали, они нам отомстят".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталья Павлова
Наталья Павлова

"...Украина будет превращена в вассала Москвы..." России вассалы не нужны. Тем более такие отмороженные, как бандерлоги. Поляки всё меряют по себе, это они всегда рассматривали Украину, как своего вассала. И пшеки, и хохлы злопамятны и, если дело дойдёт до драки между ними, то, чем больше эти нацики уничтожат друг друга, тем чище станет на Земле.

Профиль пользователя олег архипов
олег архипов

Правильно Соловьёв сказал: "Нам не нужна их любовь — нам нужен их страх От всего сердца желаю, чтобы все мрачные прогнозы европейцев сбылись! Заслужили! Если пшеки с хохлами активно резать друг друга начнут - это всех только сильно обрадует. И те и другие ярые нацисты! А мы потом отберем "сувалкский коридор"  и хорошо бы Николаев с Одессой занять -отрезать хохлов от моря и выйти на границу с ПМР интегрировав ее в состав РФ ...Там глядишь и Румыны с Болгарами поберегутся...не говоря уже о молдованах

Профиль пользователя Андрей Павлов
Андрей Павлов

Главное для Запада - русские русских убивают. Уничтожение восточнославянского этноса тысячелетняя мечта Запада. Мы у них как кость в горле. Наваливали всем, кто вторгался, а тут на самообслуживании - сами себя убиваем.

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился!
По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!
Только ВОПРОС: У "ПШЕКОВ" МОРДА НЕ ТРЕСНЕТ ?! Воевали МЫ - а Западную Украину получат ОНИ ?! Похоже, её освобождать всё-таки НАМ придется - чтобы потом на Сувалкский коридор у Польши ОБМЕНЯТЬ !!!