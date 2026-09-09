"Первыми атакуют украинцы – это будет страшная армия": Польшу ужаснули последствия

Автор: Наталья ЗалевскаяЗапад готовится к сдаче Украины, но это не всё. Выводы по теме напрягли: "Мы их предали, они нам отомстят".
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А пускай перебьют друг друга. И те, и другие - МЕРЗАВЦЫ! Пшеки - предатели, а бандеры - просто мерзавцы, фашистня!
"...Украина будет превращена в вассала Москвы..." России вассалы не нужны. Тем более такие отмороженные, как бандерлоги. Поляки всё меряют по себе, это они всегда рассматривали Украину, как своего вассала. И пшеки, и хохлы злопамятны и, если дело дойдёт до драки между ними, то, чем больше эти нацики уничтожат друг друга, тем чище станет на Земле.
Правильно Соловьёв сказал: "Нам не нужна их любовь — нам нужен их страх От всего сердца желаю, чтобы все мрачные прогнозы европейцев сбылись! Заслужили! Если пшеки с хохлами активно резать друг друга начнут - это всех только сильно обрадует. И те и другие ярые нацисты! А мы потом отберем "сувалкский коридор" и хорошо бы Николаев с Одессой занять -отрезать хохлов от моря и выйти на границу с ПМР интегрировав ее в состав РФ ...Там глядишь и Румыны с Болгарами поберегутся...не говоря уже о молдованах
Главное для Запада - русские русских убивают. Уничтожение восточнославянского этноса тысячелетняя мечта Запада. Мы у них как кость в горле. Наваливали всем, кто вторгался, а тут на самообслуживании - сами себя убиваем.
А как ДЫШАЛИ обнимаясь...Как дышали...Как в дёсна целовали????Ой ПШЕКИ...не завидую я вам..Хохлы вам ещё покажут где раки зимуют....Сами вы их вооружили....ЖДИТЕ
Если пшикалки с хохлами активно резать друг друга начнут - это всех только сильно обрадует. И те и другие ярые нацисты!
Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской Империи, причём ПОД ПОЛЯКАМИ, владеющими этими землями ещё со Средних веков! Если вдуматься, исторически некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии (ВСЕЙ входившей в состав Российской Империи) - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился!
По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!
Только ВОПРОС: У "ПШЕКОВ" МОРДА НЕ ТРЕСНЕТ ?! Воевали МЫ - а Западную Украину получат ОНИ ?! Похоже, её освобождать всё-таки НАМ придется - чтобы потом на Сувалкский коридор у Польши ОБМЕНЯТЬ !!!
Никто не даст объединиться, все это и сделано, чтоб такого не произошло. Для них главное - русские русских убивают.