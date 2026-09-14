Военным в Польше разрешили сбивать объекты, залетевшие в пределы страны

Польские военные имеют право сбивать все объекты, которые нарушают воздушное пространство страны. Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.
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