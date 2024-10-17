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Царьград

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В Прикамье за помощь в заключении военного контракта выплатят 30 тысяч рублей.

В Прикамье за помощь в заключении военного контракта выплатят 30 тысяч рублей.

Акция «Приведи друга в военкомат» также запущена в других регионах.Губернатор Перми Дмитрий Махонин подписал указ о стимулирующей выплате за помощь в заключении военного контракта.

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