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Царьград

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Суд дал 7 лет бизнесмену за хищении 100 млн.руб при строительстве метро

Суд дал 7 лет бизнесмену за хищении 100 млн.руб при строительстве метро

Московский суд заочно приговорил к семи годам колонии гендиректора «Фирмы Тристан» за хищение 100 млн рублей при строительстве метро.

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