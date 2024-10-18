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4-летнего сына звезды «Дома-2» Саши Черно экстренно госпитализировали

4-летнего сына звезды «Дома-2» Саши Черно экстренно госпитализировали

Звезда реалити-шоу долгое время делит Стефана с Иосифом Оганесяном. Ночью Саша Черно проинформировала своих подписчиков о том, что ее сына Стефана была вызвана бригада скорой помощи и он был срочно доставлен в медицинское учреждение.

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