4-летнего сына звезды «Дома-2» Саши Черно экстренно госпитализировали

Звезда реалити-шоу долгое время делит Стефана с Иосифом Оганесяном. Ночью Саша Черно проинформировала своих подписчиков о том, что ее сына Стефана была вызвана бригада скорой помощи и он был срочно доставлен в медицинское учреждение.