Новый проект «Лето в Москве» объединит все летние фестивали столицы

В столице до старта нового сезонного проекта «Лето в Москве» осталось несколько недель. Он сделает долгожданное время года еще более ярким и интересным, а главное – объединит все летние фестивали и мероприятия Москвы.
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