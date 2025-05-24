Захарова: Макрон использовал арест Дурова для управления выборами в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что президент Франции Эммануэль Макрон мог использовать арест основателя Telegram Павла Дурова не столько для решения внутренних проблем с мессенджером, сколько для оказания влияния на выборы в Румынии.
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