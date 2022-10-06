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Обзор рынков от Банки.ру. В ходе торгов давление на рубль может сохраниться

В среду мировые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, на развивающихся рынках сохранилось преобладание покупок – они отыгрывали закрытие в Штатах во вторник, в результате чего индекс MSCI EM по итогам дня смог вырасти на 1,8%.

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