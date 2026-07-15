Взрывная диарея захватила США: врач рассказал, доберется ли до России

В США зафиксировано распространение опасного заболевания, сопровождающегося сильной диареей.Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Мичигане — более двух тысяч человек за короткий промежуток времени, десятки пациентов доставлены в больницы.
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