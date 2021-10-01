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ВОЗ назвала загрязненный воздух фактором для тяжелого протекания COVID-19

ВОЗ назвала загрязненный воздух фактором для тяжелого протекания COVID-19

Мария Нейра, директор департамента Всемирной организации здравоохранения по вопросам окружающей среды и здоровья, заявила, что риск тяжелого протекания COVID-19 повышается из-за плохого качества воздуха.

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