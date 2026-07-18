НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 августтан кемнәрнең пенсияләре артачагы турында сөйләделәр

1 августтан кемнәрнең пенсияләре артачагы турында сөйләделәр

Эшләүче пенсионерларга һәм тупланма пенсия алучыларга планлы исәпләүдән тыш, августта 80 яшьлеген билгеләп үткән яки инвалидлыкның беренче төркемен алган кешеләрнең түләүләре артачак, дип хәбәр итте РИА Новостига Дәүләт Думасының Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Екатерина Стенякина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии