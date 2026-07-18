1 августтан кемнәрнең пенсияләре артачагы турында сөйләделәр

Эшләүче пенсионерларга һәм тупланма пенсия алучыларга планлы исәпләүдән тыш, августта 80 яшьлеген билгеләп үткән яки инвалидлыкның беренче төркемен алган кешеләрнең түләүләре артачак, дип хәбәр итте РИА Новостига Дәүләт Думасының Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты әгъзасы Екатерина Стенякина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии