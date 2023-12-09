В Петербурге наградили 38 учителей СЗФО

Гостями концерта стали народные и заслуженные учителя, победители профессиональных конкурсов и проектов федерального и регионального уровней, лучшие учителя образовательных учреждений, директора и заместители директоров школ.
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