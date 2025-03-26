Кошачьи царапины могут привести к редкому и опасному заболеванию, рассказал врач

Кошачьи царапины могут привести к редкому и опасному заболеванию, рассказал врачВ большинстве случаев укусы и царапины, нанесённые домашними питомцами, не представляют серьёзной угрозы, но царапины от кошек в некоторых ситуациях могут повлечь за собой неприятные последствия.