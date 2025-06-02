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В Польше Кароль Навроцкий победил на президентских выборах

В Польше Кароль Навроцкий победил на президентских выборах

Мэр Варшавы Тшасковский, по данным ЦИК, набрал 49,11%, а Навроцкий — 50,89%. Кто он — новый президент? Как отреагировали зарубежные СМИ на результат подсчета ЦИК?В Польше на президентских выборах с разрывом чуть больше процента победил кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

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