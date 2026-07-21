💡С 12:00 до 15:00 часть потребителей второй очереди в Севастополе останется без света В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».
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💡С 12:00 до 15:00 часть потребителей второй очереди в Севастополе останется без света В городе сохраняется режим временного ограничения электроснабжения, сообщили в предприятии «Севастопольэнерго».